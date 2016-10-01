Мутко не исключил возможность информационных атак на ЧМ-2018

Министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что на Чемпионат мира по футболу 2018 г. в России возможны информационные нападки. Об этом он сообщил в субботу, 1 октября, в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Будут атаки на этот чемпионат, мы это понимаем, так же было и перед Сочи (зимняя Олимпиада 2014 г.), когда критиковалась каждая деталь», - напомнил Мутко (цитаты по «Интерфаксу»).

В этой связи он призвал провести чемпионат на высоком уровне и выполнить свои обязательства по подготовке национальной команды. Он также отметил, что необходимо использовать высокий градус интереса к футболу на фоне подготовки к ЧМ в вопросах развития футбола в России.

В субботу было опубликовано интервью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона таблоиду The Sun, в котором он обвиняет Россию в неправильной политике в отношении Сирии. Он угрожает ей тем, что страна может стать изгоем в скором времени и потерять расположение и симпатию других государств. Джонсон призвал оказать давление на политику Москвы, в частности путем бойкотирования ЧМ-2018.