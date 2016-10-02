«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский ЦСКА в матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота москвичей забили Александр Гацкан (на 66-й минуте) и Кристиан Нобоа (на последних секундах матча). Оба мяча были забиты в результате контратак.

Победа позволила «Ростову» подняться на четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА остается на третьем. Возглавляют список московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».