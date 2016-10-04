Суд сократил Марии Шараповой срок дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил срок дисквалификации теннисистке Марии Шараповой. Она сможет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 г., подтвердила Федерация тенниса России. Это означает, что Шарапова успевает на турнир «Ролан Гаррос», который открывается 28 мая 2017 г.

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 г. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в CAS.

Forbes оценивал финансовые потери Марии Шараповой от двухлетней дисквалификации в $50 млн. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», с 2005 по 2015 г. являвшаяся самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты, в последние семь лет зарабатывала ежегодно примерно $25 000 000 (призовые, подъемные, рекламные гонорары). Помимо денег, которые Шарапова потеряет из-за неучастия в турнирах, уменьшится ее доход и из других источников.