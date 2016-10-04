WADA официально признало решение CAS по Шараповой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), сократившего срок дисквалификации российской теннисистке Марии Шараповой.

«WADA уважает все решения, принятые CAS - этого высшего независимого спортивного трибунала. WADA признает, что CAS в полной мере изучил все имеющиеся сведения и доказательства в апелляционной жалобе г-жи Шараповой и наложил санкции в рамках Всемирного антидопингового кодекса», - говорится в заявлении агентства.

Во вторник Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снизил до 15 месяцев срок дисквалификации Шараповой, ранее отстраненной от спорта на два года после признания в применении мельдония.