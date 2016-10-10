У Рамзана Кадырова родился сын

В семье главы Чечни Рамзана Кадырова родился сын Абдуллах. Об этом в Instagram написал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«Сегодня в дом главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова пришло огромное счастье – по милости Всевышнего у него родился сын Абдуллах – ещё один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник!» - написал Даудов. У Кадырова 12 детей, двое из них приемные.

В свою очередь, Кадыров с рождением сына поздравил Даудова. На странице в Instagram он написал, что в семье спикера произошло «большое событие - родился сын Усман». Глава Чечни отметил, что ребенок стал десятым в семье. «Воскресным вечером я посетил дом Магомеда. Меня очень радушно встретили дети - Линда, Иман, Макка, Медни, Умар, Рамзан, Мовлди, Юсуп, Абубакар. Я бережно взял Усмана на руки и прочитал ему в ухо азан!» - написал глава республики. Он пожелал новорожденному долгих лет жизни, крепкого здоровья и детской радости.