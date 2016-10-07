Кадыров подверг критике заявление Емельяненко о детских боях

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление президента Союза ММА России Федора Емельяненко, осудившего трансляцию детских боев в Чечне в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016. «Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?!» – возмущался спортсмен.

«Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!» - ответил Кадыров в своем Instagram Емельяненко. Глава республики подчеркнул, что «В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость». То, что «именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей», - вызывало недоумение Кадырова.

Из слов Кадырова следует, что Емельяненко мешает «заниматься вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, высокую нравственность, духовность». Он указывает, что «нередко те, кто в этом должны показывать пример, занимают странную позицию». Реакцию Емельяненко Кадыров готов был бы принять, если бы тот «начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт». Но поскольку этого не произошло, заявление Емельяненко вызвало у руководства Чечни вопросы.