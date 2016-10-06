Организаторы детских боев в Чечне ответили на критику Емельяненко

Детские бои в Грозном на турнире смешанного стиля Grand Prix Akhmat 2016 были показательными выступлениями, закон в этом случае не был нарушен. Так президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов прокомментировал заявление президента Союза ММА России Федора Емельяненко о недопустимости участия детей в боях по правилам для взрослых. Также Висмурадов заявил, что организаторы турнира не позволят никому указывать, что им делать, и у Емельяненко не было никаких оснований для критики. Он предположил в Instagram, что российский боец мог сделать такое заявление из зависти, что его не пригласили на лучший турнир в истории российского ММА. Еще Висмурадов напомнил о последнем поединке Емельяненко, «в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

Представитель главы Чечни в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев посоветовал Емельяненко «воспринимать ситуацию с позиции мужчины». Он также подчеркнул показательный характер детских боев, соответствие их регламента показательным выступлениям, и заверил, что организаторы турнира не воспитывают негатив в участниках, а только хотят, чтобы дети показывали положительный пример другим.

Емельяненко заявил в Instagram, что в Грозном «зрители увидели реальные бои» с участием детей. Он напомнил о действующих правилах в этом виде спорта, которые признает российский Минспорт, и заявил, что «поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей», и что «детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА». «Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?!» – возмутился спортсмен. Он добавил, что ему непонятно, почему телеканал «Матч.Боец» показывал детские бои в прямом эфире и почему за боями наблюдал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Осудил детские бои в Грозном и руководидтель Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн. Он сказал ТАСС, что дети могут выступать в боях, но должны быть определенные правила безопасности. То, что он увидел в Грозном, «это очень жестко и травмоопасно для детей», он пообещал с этим работать.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12–13, 14–15 и 16–17 лет спортсмены должны быть одеты в обтягивающую футболку из синтетического материала (рашгард) и применять защитную амуницию, сообщает ТАСС.