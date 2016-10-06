Песков раскритиковал детские бои без правил в Чечне

Трансляция по телевидению боев без правил среди малолетних детей, в ходе которых один из участников был отправлен в нокаут, является поводом для надзорных органов обратить внимание на этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если это показывали по телевизору и это соответствует действительности, то, наверное, безусловно, нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, - это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались», - сказал Песков.

Однако пресс-секретарь не стал давать личную оценку турнира. «Я не стал бы давать каких-либо заключений. Существуют органы надзора, которые занимаются правами ребенка и так далее. Наверное, скорее это их сфера деятельности», - сказал он.

На вопрос, как в Кремле оценивают работу детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая уже второй день воздерживается от комментариев по этой теме, Песков заявил: «Поскольку информации много, по крайней мере, нужно поинтересоваться, насколько она соответствует действительности».

4 октября прошли бои, приуроченные к 40-летию Кадырова, в них участвовали трое его детей: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан (Эли) и 8-летний Адам. Все дети одержали победы, а старший отправил противника в нокаут. На видео дети выступают без шлемов и защитных футболок.

Бои транслировались на канале «Матч.Боец» и выложены в Youtube.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко выступил с критикой соревнований, организованных в Чечне. Он заявил в Instagram, что в Грозном «зрители увидели реальные бои» с участием детей. Он напомнил о действующих правилах в этом виде спорта, которые признает российский Минспорт, и заявил, что «поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей», и что «детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА». «Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?!» – возмутился спортсмен. Он добавил, что ему непонятно, почему телеканал «Матч.Боец» показывал детские бои в прямом эфире и почему за боями наблюдал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12–13, 14–15 и 16–17 лет спортсмены должны быть одеты в обтягивающую футболку из синтетического материала (рашгард) и применять защитную амуницию, отмечает ТАСС. Об этих же правилах говорил и Федор Емельяненко.

Организатор детских боев в Грозном, президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов ответил на критику Емельяненко. Он заявил, что организаторы турнира не позволят никому указывать, что им делать. Он предположил, что Емельяненко «гложет зависть», так как его не пригласили на лучший турнир в истории российского ММА. Еще Висмурадов напомнил о последнем поединке Емельяненко, «в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».