Кадыров вступит в должность главы Чечни в день своего 40-летия

Инаугурация Рамзана Кадырова пройдет в день его 40-летия. «Кадыров официально вступит в должность 5 октября. Церемония инаугурации пройдет в государственном концертном зале в Грозном», - сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

В единый день голосования 18 сентября в Чеченской Республике впервые за 13 лет состоялись прямые выборы главы региона. Для врио главы Чечни Рамзана Кадырова, уже около 10 лет возглавляющего республику, они стали первыми в его политической жизни. За Кадырова проголосовали 97,94% избирателей при явке 94,80 %.

Кроме того, в этот же день столица Чеченской Республики - город Грозный - отметит свое 198-летие. Праздничные мероприятия планируются на 30 городских площадках.

В мэрии Грозного пообещали, что предстоящие мероприятия «не оставят равнодушными никого». Жителей и гостей города ожидают многочисленные выставки, симфонический, рок и рэп-концерты, парашютное и байк-шоу, а также различные ярмарки, рассказали в мэрии.

«К празднику во всех районах города появились "водопады" из цветов, композиции в виде букетов из растений высотой до 2 м. На спортивно-туристическом комплексе "Грозненское море" пройдет также грандиозное фонтанное шоу. Фасады зданий, мосты и пространство над городскими трассами будут подсвечивать праздничной иллюминацией. Завершится день праздничным салютом», - отметили в мэрии.