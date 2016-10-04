Кадыров прокомментировал информацию о покушении на него

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему ничего не известно о предотвращенном в начале лета покушении на него, о котором сообщила «Новая газета». Такой комментарий он написал в Instagram издания «Кавказская правда».

«А почему я не в курсе?» – написал Кадыров.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в начале лета было предотвращено покушение на Рамзана Кадырова. По данным издания, информация об операции «тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова». Задержанные могли участвовать в «самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке» покушения на него, отмечает «Новая газета».

Покушение готовилось в селе Беной, где находится резиденция, в которой обычно останавливается Кадыров. В резиденции была заложена взрывчатка, а у участников заговора изъяли «целый арсенал серьезного новейшего оружия», подтвердил источник издания, участвовавший в обысках.

Источники издания сообщают, что заговор выдал двоюродный брат руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова – Валид.