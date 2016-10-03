«Новая газета» рассказала о предотвращении покушения на Кадырова

В начале лета было предотвращено покушение на Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета». По данным издания, большая часть задержанных была из Ножай-Юртовского, Гудермесского и Курчалоевского районов (к последнему территориально относятся села Центарой и Аллерой, в которых, по сведениям «Новой», также проходили задержания).

Все источники «Новой газеты» (включая УФСБ ЧР и ГСУ СКР по СКФО) оперировали словом «заговор». По данным издания, информация об операции «тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова». Задержанные могли участвовать в «самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке» покушения на него, отмечает «Новая газета».

Покушение готовилось в селе Беной, где находится резиденция, в которой обычно останавливается Кадыров. В резиденции была заложена взрывчатка, а у участников заговора изъяли «целый арсенал серьезного новейшего оружия», подтвердил источник издания, участвовавший в обысках.

Источники издания сообщают, что заговор выдал двоюродный брат руководителя администрации главы Чечни Ислама Кадырова – Валид.

По одной из версий, номер Валида силовики нашли в телефоне одного из террористов, погибших 9 мая на КПП-138 при въезде в Грозный. По другой – Валид выкрал у своего двоюродного брата номер телефона Рамзана Кадырова и передал его Ямадаевым, которые считаются «кровными врагами» главы Чечни.

Валид давно вхож в ближайшее окружение Кадырова, он является одновременно родственником Кадыровых и Ямадаевых. В его аккаунте Instagram были фотографии и с Рамзаном Кадыровым, и с Адамом Делимхановым. 19 мая аккаунт Валида в Instagram был деактивирован, с того же месяца в Instagram Ислама Кадырова не было ни одного упоминания о двоюродном брате. «О судьбе самого Валида в Чечне ходят мрачные слухи», – отмечает издание.

Издание отмечает, что у главы Чечни возникли вопросы и к Исламу Кадырову, поскольку именно в это время он появился на публике с гипсом на обеих руках. При этом на своей должности руководитель администрации главы Чечни остался, пишет «Новая газета».