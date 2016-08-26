Кадыров попросил у Силуанова больше денег на чеченский курорт

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров попросил министра финансов Антона Силуанова решить вопрос с докапитализацией «Курортов Северного Кавказа», сообщил Кадыров в Instagram.

По словам Кадырова, больше денег нужно для строительства инфраструктуры горнолыжного курорта «Ведучи». «Министр обещал оказать помощь и поддержку в реализации озвученных проблем. Это для республики имеет большое значение», – напомнил врио главы региона.

Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи» сможет принимать 4800 человек в сутки. Проект предусматривает строительство 19 трасс общей протяженностью 32 км. Общий объем инвестиций оценивается в 18,6 млрд руб.