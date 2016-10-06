Валуев поддержал Емельяненко в споре о детских боях в Грозном

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает справедливой критику детских боев в Грозном, которую высказал президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России боец Федор Емельяненко. Он сказал ТАСС, что для детей бои без правил «рановаты», такие бои дают возможность добить соперника в партере, для маленьких детей это недопустимо.

4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в рамках которого прошли бои детей, в которых участвовали трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Организаторы настаивают, что бои были показательными. Кадыров-старший, комментируя результаты турнира в Instagram, рассказал, что его десятилетний сын Ахмад за 14 секунд нокаутировал Дамира Шевхужева из Сочи и стал чемпионом международного турнира. На видео, которое глава Чечни выложил в сеть, дети выступают без шлемов и защитных футболок. В категории до 27 кг 9-летний Зелимхан Кадыров по прозвищу Пантера одержал победу над Даниилом Шалаком решением судей, напоминает «Чемпионат», а в категории до 35 кг 8-летний Адам «Лев» Кадыров победил Давида Халатова - также судейским решением.

Емельяненко заявил, что бои были реальными и что участие детей до 12 лет в них недопустимо, тем более без защитной формы и шлемов. Он высказал мнение, что такие поединки могут нанести непоправимый ущерб физическому состоянию детей и их психологическому развитию. Боец выразил удивление, что детские бои показывались в прямом телеэфире и что за всем этим наблюдал глава Чечни.

«Каждый спорт хорош для определенного возраста. Федор абсолютно справедливо заметил, что для детей они (бои) были рановаты, и можно поверить словам человека, который в этом реально разбирается, - сказал Валуев. - Бои по правилам ММА заключают в себе возможность добивания соперника в партере, для маленьких детей это недопустимо. Я ничего не имею против ММА: если в нем задействованы дети, для них должны быть определенные ограничения, которые нужно соблюдать, и некоторые действия в партере не для их возраста».

«Нельзя забывать, что это жесткий вид спорта, поэтому в любом случае должны быть защищены соответствующие органы. Возьмите любую практику из других видов единоборств: для детских возрастов предусмотрены защитные приспособления», - подчеркнул он.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12-13, 14-15 и 16-17 лет спортсмены должны быть одеты в обтягивающую футболку из синтетического материала (рашгард) и применять защитную амуницию. Заместитель министра спорта России Павел Колобков сообщил ТАСС, что ведомство будет разбираться с данной ситуацией. Осудил детские бои в Грозном и руководитель Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн. Он сказал ТАСС, что дети могут выступать в боях, но должны быть определенные правила безопасности. То, что он увидел в Грозном, «это очень жестко и травмоопасно для детей», он пообещал с этим работать.