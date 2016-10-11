В Кремле прокомментировали возможную отставку руководителя Олимпийского комитета

Президент Владимир Путин с пониманием отнесся к желанию руководителя Олимпийского комитета России Александра Жукова оставить занимаемую должность и заняться парламентской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом есть понимание того, что Жуков, хочет сосредоточиться на парламентской деятельности», - сказал он.

Песков также отметил, что вопрос об уходе Жукова необходимо обсудить с руководителем Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «Надо иметь в виду, что у нас есть место в МОК и мы не должны его лишиться», - подчеркнул он.

Жуков возглавляет Олимпийский комитет России с 2010 г., а с 2013 г. он является членом МОК.