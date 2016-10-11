Жуков продолжит руководить координационной комиссией ОИ-2022

Покидающий пост Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что продолжит работу в качестве руководителя координационной комиссии Зимних олимпийских игр 2022 г. в Пекине.

«Я возглавляю координационную комиссию Зимних олимпийских игр 2022 г. в Пекине. Это очень ответственная работа. Я собираюсь эту работу продолжать», - сказал Жуков журналистам.

В ходе заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, избранный первым заместителем председателя Государственной думы, хотел бы сосредоточиться на работе в Госдуме.