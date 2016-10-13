Спортивный суд дисквалифицировал пятерых российских ходоков из-за допинга

Спортивный арбитражный суд ( CAS) дисквалифицировал пятерых российских ходоков Веру Соколову, Эльмиру Алембекову, Ивана Носкова, Михаила Рыжова и Дениса Стрелкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Все ходоки сдали положительные допинг-тесты 2 июня 2015 г. в Саранске.

Спортсмены отстранены от соревнований на четыре года. Срок дисквалификации Носкова, Рыжова, Соколовой и Стрелкова начинается с 15 июля 2016 г., их результаты выступлений в период с 2 июня 2015 г. по 15 июля 2015 г. аннулированы. Отстранение Алембековой начинается с 17 июля 2016 г. Аннулированы ее результаты выступлений со 2 по 17 июля 2015 г.