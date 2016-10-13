Победительницу Олимпиады норвежскую лыжницу Йохауг поймали на допинге

Олимпийская чемпионка Игр 2010 г. в Ванкувере, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг была поймана на допинге. Об этом сообщила норвежская федерация лыжных гонок.

В сообщении федерации объясняется, что спортсменка использовала крем для губ от солнечных ожогов, из-за которого в организм попало запрещенное вещество клостебол.

Йохауг призналась, что опустошена в связи со сложившейся ситуацией. «Я считаю это несправедливым, хотя понимаю, что спортсмен несет ответственность за выбор медицинских препаратов», - заявила она.