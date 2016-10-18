Ди Каприо оказался втянут в коррупционный скандал – СМИ

Актер Леонардо Ди Каприо оказался втянут в коррупционный скандал. По информации в СМИ, актер получил денежные средства от лиц, связанных с малазийским инвестиционным госфондом 1MDB. В получении денег Ди Каприо обвинил швейцарский благотворительный фонд Bruno Manser Fund. Он также потребовал от актера отказаться от статуса посланника мира ООН из-за причастности к коррупции.

Представитель актера заявил газете The Wall Street Journal, что тот активно сотрудничает с минюстом США и готов вернуть полученные им деньги, если будут доказательства, что они были перечислены ему незаконно.

«Леонардо Ди Каприо и его благотворительный фонд (Leonardo DiCaprio Foundation) пытаются установить, получали ли они подарки и пожертвования от подозреваемых по делу. Если это так, то все подарки и пожертвования вернут обратно в самые короткие сроки», - сказал представитель Ди Каприо.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, фильм «Волк с Уолл-стрит», в котором актер сыграл главную роль, был снят на деньги 1MDB. Газета писала, что режиссер фильма не имел денег на съемку, так как инвесторы не хотели вкладывать деньги в проект, считая будущую картину провальной. Съемки фильма были профинансированы компанией Red Granite Pictures, основанной американским бизнесменом Кристофером Макфарлендом и родственником премьера Малайзии Ризом Азизом.