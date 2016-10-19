Константин Райкин: «Сатирикон» оказался на грани закрытия

«Сатирикон» оказался на грани закрытия из-за расходов на аренду временного помещения, заявил на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель театра Константин Райкин. По его словам, театр «находится в сложном периоде своего развития».

Раньше театр существовал за счет спонсоров, однако из-за сложной экономической ситуации это стало невозможно. Основное здание «Сатирикона» закрыто на реконструкцию, которая проводится на деньги инвесторов. Все бюджетные средства, которые получает театр, уходят на аренду временного помещения. «Уже полгода мы находимся в простое, я вынужден был отодвинуть репетицию и постановку нового спектакля, у нас нет денег. Это прямой путь к гибели», - сказал Райкин. По его словам, театру необходима «некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду». Текущие средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходов.

Художественный руководитель опасается, что коллектив театра распадется. Пока он ждет решения от Министерства культуры. «Если не получится, пойду еще куда-то», - добавил Райкин.

Летом 2014 г. Москомстройинвест сообщал, что в результате реконструкции «Сатирикон» расширится. Предполагалось, что к старому зданию будет пристроен «новый центральный фасад с расширенной зрительской частью площадью 26 365 кв. м» и подземная парковка на 130 машиномест.