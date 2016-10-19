Выручка ЦУМа выросла на 30% в рублях после старта «миланских цен»

Рост выручки Центрального универсального магазина в Москве (Торговый дом «ЦУМ», принадлежит Mercury) по итогам сезона весна-лето 2016 г. составил 12% в евро и 30% в рублях. Об этом сообщил генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Эти показатели Павлов связывает с результатами стратегии «миланские цены», которую Mercury проводит с февраля 2016 г. Тогда компания изменила цены на большинство товаров (мужские, женские и детские одежду, обувь, аксессуары) до уровня цен на такие же товары в Милане. С изменением курса евро-рубль Mercury также корректировала цены, например о последнем изменении компания объявляла в начале сентября. «Также с начала нового сезона (с сентября) ЦУМ запустил кампанию «Лучшая цена», в рамках которой цены на избранные товары сезона в ЦУМе сделали ниже, чем в Милане, Париже, Лондоне или Дубае», - уточнил Павлов. При этом прибыль компании снизилась, подтверждает Павлов.

Клиентская база с начала «миланских цен» универмага увеличилась на 30%. При этом продажи туристам из Азии выросли в пять раз, а на покупателей из Китая пришлось 8% всей выручки ЦУМа в сезоне, уточнил Павлов. О стратегическом интересе Mercury к туристам из Китая как к потенциальным покупателям Павлов также рассказывал еще в феврале. Для реализации этой стратегии в ЦУМе и ДЛТ (флагманский универмаг Mercury в Санкт-Петербурге) установили указатели и рекламу на китайском языке, ввели систему лояльности и наняли сотрудников для работы именно с китайскими покупателями.

В ближайшие два-три сезона стратегия «миланские цены» и ориентированность на покупателей из Китая будут продолжены.