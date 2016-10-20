Сборная России по футболу опустилась на 53-е место рейтинга FIFA

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в октябрьском рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), обновленную версию которого распространила пресс-служба организации в четверг.

Согласно рейтингу россияне, у которых 594 очка, занимают 53-е место. В сентябре сборная располагалась на 38-м месте.

Первую строчку, как и месяц назад, занимает Аргентина с 1621 баллом на счету. Действующие чемпионы мира немцы прибавили одну позицию и теперь идут на втором месте (1465 очков).

Бразилия также поднялась на одну строчку и занимает третье место (1410 баллов).

Бельгия потеряла сразу две позиции и стала четвертой (1382 очка).

Также в десятку вошли Колумбия, Чили, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Согласно рейтингу FIFA, сборную России, которой не нужно участвовать в отборочном турнире домашнего ЧМ-2018 и потому она проводит только товарищеские встречи, опережают такие команды, как, например, Саудовская Аравия, Узбекистан, Конго, Тунис, Алжир и Украина.