«Терек» обыграл «Рубин» в матче РФПЛ со счетом 3:1

Грозненский футбольный клуб «Терек» обыграл казанский «Рубин» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота казанской команды забили нападающий Беким Балай на 18-й минуте матча, полузащитники Георге Грозав на 71-й и Одисе Роши на 90-й минуте. Единственный гол «Тереку» забил нападающий Жонатас на 34-й минуте.

Победа позволила «Тереку» подняться на 4-е место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» остается на 10-й строчке.

В следующем туре «Терек» 28 октября в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» днем позже примет московский «Локомотив».