«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Два московских футбольных клуба – «Спартак» и ЦСКА – встретились в 12-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Матч проходил на домашней арене «Спартака» и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота ЦСКА забили центральный полузащитник и капитан Денис Глушаков на 19-й мин. матча и нападающий Зе Луиш на 76-й и 89-й мин. Голом в составе армейцев отличился нападающий Карлос Страндберг на 82-й мин.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, ЦСКА – на 3-м месте.

В следующем туре «Спартак» 5 ноября на выезде сыграет с томской «Томью», а ЦСКА в этот же день примет пермский «Амкар».