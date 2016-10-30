«Сатирикон»: Мединский извинился перед Райкиным

Театр «Сатирикон» раскрыл детали встречи между его руководством и министром культуры России Владимиром Мединским. Об этом говорится в воскресенье, 30 октября, в сообщении на сайте театра.

В минувший четверг состоялась встреча Мединского и его заместителя Александра Журавского с директором «Сатирикона» Анатолием Полянским. Худрук театра Константин Райкин не был на ней в связи с тем, что находился на гастролях.

Однако министр культуры по телефону принес извинения Райкину за «оскорбительные выражения и тон» первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Аристархов на заседании Общественной палаты 17 октября позволил себе оскорбительные заявления в адрес Райкина.

Кроме того, стороны принесли взаимные извинения за «излишнюю эмоциональность» и договорились о «дальнейшем взаимоуважительном сотрудничестве».

На Всероссийском театральном форуме Райкин призвал к цеховой солидарности во времена «агрессивных наездов на искусство», когда закрываются выставки и спектакли, отмечает «РИА Новости». Тогда же он раскритиковал «лексикон» представителей Министерства культуры России, в частности Аристархова, тем самым вызвав своими заявлениями широкий общественный резонанс.

Ранее в воскресенье также стало известно, что стороны пришли к соглашению о финансировании театра. 19 октября Райкин сообщил, что «Сатирикон» находится на грани закрытия из-за расходов на аренду помещения, в котором учреждение нуждается во время реконструкции собственного здания.

Худрук театра добавил, что ему нужна «некая сумма, которая должна быть заплачена за аренду». Текущие средства, выделяемые Минкультуры, не покрывают расходы, напоминает ТАСС.