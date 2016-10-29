Мединский и Райкин извинились друг перед другом

Министр культуры России Владимир Мединский и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прояснили позиции и принесли друг другу извинения за эмоциональность, сообщили в Минкультуры.

«Каждая из сторон допустила излишне эмоциональные и несправедливые, по оценке другой стороны, суждения, которые были усилены средствами массовой информации и придали ненужный негативный контекст простому техническому вопросу… Однако после спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено», – сообщил замминистра культуры Александр Журавский.

Как только будет утвержден федеральный бюджет, все вопросы будут решены, министр дал такие указания, отметил Жуковский.