Песков надеется на чувство юмора Мединского в конфликте вокруг ученой степени министра

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать развитие событий вокруг докторской диссертации министра культуры Дмитрия Мединского. «Это не вопрос Кремля. Не хотелось бы ничего говорить. Министр Мединский обладает достаточной квалификацией и чувством юмора, чтобы парировать подобное заявление», - сказал он на брифинге в пятницу.

24 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, члены «Клуба 1 июля» поддержали требование лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Их заявление в пятницу опубликовал «Коммерсантъ». Они также назвали беспрецедентным вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в профессиональную экспертизу диссертации и потребовали отставки этих чиновников. Также они потребовали вернуть диссертацию министра в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который уже изучал эту работу и из которого она была отозвана.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева и председатель ВАК Владимир Филиппов утверждают, что в случае с диссертацией министра ВАК действовала строго в рамках своих полномочий. Казначеева также отметила, что обвинения в лженаучности выглядят неубедительно со стороны ученых, которые являются специалистами в иных областях. Филиппов обвинил авторов обращения в попытке политического давления «на действующую нормативно-правовую базу». Президент РАН Владимир Фортов подчеркнул, что мнение авторов письма не отражает позицию всей академии.