«Несогласные» академики потребовали отставки руководства ВАК из-за Мединского

24 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, члены «Клуба 1 июля» поддержали требование лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Их заявление опубликовал «Коммерсантъ». Они также назвали беспрецедентным вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в профессиональную экспертизу диссертации и потребовали отставки этих чиновников. Также они потребовали вернуть диссертацию министра в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который уже изучал эту работу и из которого она была отозвана.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева и председатель ВАК Владимир Филиппов утверждают, что в случае с диссертацией министра ВАК действовала строго в рамках своих полномочий. Казначеева также отметила, что обвинения в лженаучности выглядят неубедительно со стороны ученых, которые являются специалистами в иных областях. Филиппов обвинил авторов обращения в попытке политического давления «на действующую нормативно-правовую базу». Президент РАН Владимир Фортов подчеркнул, что мнение авторов письма не отражает позицию всей академии.

«Клуб 1 июля» - неформальное объединение академиков и членкоров, не согласных с реформой РАН, напоминал «Коммерсантъ». «Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих», - сказал изданию один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик. По его словам, «речь идет о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки». В обращении говорится, что «даже если отвлечься от многочисленных ошибок и несообразностей в тексте диссертации» и «от формальных нарушений вроде включения в список публикаций несуществующих работ, особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает». По мнению ученых, министра отличает «презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах». Работы, построенные на таких принципах, «стоят за пределами науки, а если претендуют на название научных, то речь идет о лженауке», поскольку цель науки - поиск истины, говорится в письме.

В письме также говорится о «беспрецедентном вмешательстве» руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации. «Главный ученый секретарь ВАК Н. И. Аристер отправил в диссертационный совет УрФУ письмо, в котором от имени ВАК «информировал совет о необходимости отмены его заседания» в связи с просьбой В. Р. Мединского о его переносе, далеко выйдя за рамки своих полномочий и нарушив принцип независимости диссертационного совета, проводящего экспертизу», - объясняют авторы обращения.

«Это они подписали в индивидуальном порядке. Это ни в коем случае не мнение всей Академии наук. В ней более двух тысяч человек», — сказал президент РАН Владимир Фортов «РИА Новости».

Минобрнауки и руководство ВАК действовало в полном соответствии с нормативной базой, заявил «РИА Новости» руководитель комиссии Владимир Филиппов. Он отметил, что «любая организация имеет право обращаться в какие угодно инстанции, но вопросы лишения ученых степеней и рассмотрение этого вопроса жестко регламентированы соответствующими нормативными актами», любое нарушение при принятии такого решения чревато его отменой через суд.

По словам Филиппова, если ученый, чье дело рассматривается в диссовете, просит перенести заседание, чтобы принять в нем личное участие, то ему обязаны пойти навстречу. Если же при наличии такого заявления заседание диссовета будет проведено, то это будет нарушением и его любое решение придется отменить, добавил он. «Диссоветы должны рассматривать поступившие к ним на рассмотрение дела в течение двух месяцев, по истечении двух месяцев уже Минобрнауки должно принимать соответствующее решение, в частности по отзыву диссертации из диссовета. Потому что если будет проведено рассмотрение диссертации за пределами двухмесячного срока, то опять-таки любая из сторон может оспорить решение диссовета и в соответствии, как уже сказано, с нормативной базой, будет отменено любое решение диссовета, потому что оно будет проведено за пределами нормативного срока рассмотрения», — заявил он. По его словам, новый диссертационный совет по делу Мединского, скорее всего, будет определен 25 ноября на президиуме ВАК.

«Они пытаются кого-то обвинить в политическом давлении, а это образчик политического давления на действующую нормативно-правовую базу, на ВАК, на Министерство образования, я думаю, они знают, что есть эта нормативная база, но тем не менее они пытаются действовать политическими механизмами, — сказал Филиппов Life.ru. - Раз это всплывает и люди знают, что еженедельно такое, то это политический шантаж, давление на правительство». «Они требуют!.. Люди, которые фактически вначале призвали нарушить действующую базу, теперь пытаются обсуждать, вернуть диссертацию, — а какое они имеют моральное право, призвав нарушать действующее законодательство, ещё что-то требовать?» — цитирует Life.

«Никакого вмешательства в профессиональную экспертизу не было: была рекомендация главного ученого секретаря ВАК диссовету УрФУ рассматривать вопрос о названной диссертации в присутствии самого автора научной работы. Что вообще-то вполне естественно и нормально, - и перенести с этой целью заседание совета», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева. Обвинения в адрес ученого секретаря ВАК Николая Аристера она считает несправедливыми. «Аристер - профессионал, авторитет его в научном сообществе очень высок, а опыт работы в ВАКе огромен», - сказал она.

«Обсуждать идеи, тем более о переподчинении ВАКа, - это некорректно, есть Минобрнауки, где очень грамотный, мудрый и владеющий ситуацией министр образования. ВАК в случае с диссертацией Мединского действовал согласно закону», - считает пресс-секретарь министра.

«Также не совсем корректно даже самым уважаемым ученым, но специалистам в другой области научных знаний обвинять доктора исторических наук в лженауке. Звучит неубедительно», - добавила Казначеева.

В апреле эксперт «Диссернета», специалист по неолатинской литературе Ренессанса Иван Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский потребовали лишить Мединского степени доктора исторических наук, так как считают ненаучной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Министр 4 октября заявил, что рассматривает эту ситуацию как «донос в лучших традициях лысенковщины». 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) собрался, чтобы рассмотреть вопрос о диссертации Мединского, но перенес его рассмотрение по просьбе министра, от которого пришло соответствующее письмо на бланке министерства. 7 октября председатель ВАК Филиппов сообщил, что заявление отзывается из УрФУ, поскольку срок его рассмотрения истек 17 сентября.