Власть

«Несогласные» академики потребовали отставки руководства ВАК из-за Мединского

Президент РАН от них отмежевался, пресс-секретарь министра назвала критику его диссертации неубедительной
Председатель ВАК Владимир Филиппов
Председатель ВАК Владимир Филиппов
С. Портер / Ведомости

24 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, члены «Клуба 1 июля» поддержали требование лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Их заявление опубликовал «Коммерсантъ». Они также назвали беспрецедентным вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в профессиональную экспертизу диссертации и потребовали отставки этих чиновников. Также они потребовали вернуть диссертацию министра в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который уже изучал эту работу и из которого она была отозвана.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева и председатель ВАК Владимир Филиппов утверждают, что в случае с диссертацией министра ВАК действовала строго в рамках своих полномочий. Казначеева также отметила, что обвинения в лженаучности выглядят неубедительно со стороны ученых, которые являются специалистами в иных областях. Филиппов обвинил авторов обращения в попытке политического давления «на действующую нормативно-правовую базу». Президент РАН Владимир Фортов подчеркнул, что мнение авторов письма не отражает позицию всей академии.

Владимир Мединский останется доктором исторических наук

«Клуб 1 июля» - неформальное объединение академиков и членкоров, не согласных с реформой РАН, напоминал «Коммерсантъ». «Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих», - сказал изданию один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик. По его словам, «речь идет о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки». В обращении говорится, что «даже если отвлечься от многочисленных ошибок и несообразностей в тексте диссертации» и «от формальных нарушений вроде включения в список публикаций несуществующих работ, особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает». По мнению ученых, министра отличает «презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах». Работы, построенные на таких принципах, «стоят за пределами науки, а если претендуют на название научных, то речь идет о лженауке», поскольку цель науки - поиск истины, говорится в письме.

В письме также говорится о «беспрецедентном вмешательстве» руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации. «Главный ученый секретарь ВАК Н. И. Аристер отправил в диссертационный совет УрФУ письмо, в котором от имени ВАК «информировал совет о необходимости отмены его заседания» в связи с просьбой В. Р. Мединского о его переносе, далеко выйдя за рамки своих полномочий и нарушив принцип независимости диссертационного совета, проводящего экспертизу», - объясняют авторы обращения.

Мария Эйсмонт
«Что касается высшей аттестационной комиссии и научного сообщества в целом, у них шанс спасти свою репутацию пока остается»
Министр исторических наук

«Это они подписали в индивидуальном порядке. Это ни в коем случае не мнение всей Академии наук. В ней более двух тысяч человек», — сказал президент РАН Владимир Фортов «РИА Новости».

Минобрнауки и руководство ВАК действовало в полном соответствии с нормативной базой, заявил «РИА Новости» руководитель комиссии Владимир Филиппов. Он отметил, что «любая организация имеет право обращаться в какие угодно инстанции, но вопросы лишения ученых степеней и рассмотрение этого вопроса жестко регламентированы соответствующими нормативными актами», любое нарушение при принятии такого решения чревато его отменой через суд.

По словам Филиппова, если ученый, чье дело рассматривается в диссовете, просит перенести заседание, чтобы принять в нем личное участие, то ему обязаны пойти навстречу. Если же при наличии такого заявления заседание диссовета будет проведено, то это будет нарушением и его любое решение придется отменить, добавил он. «Диссоветы должны рассматривать поступившие к ним на рассмотрение дела в течение двух месяцев, по истечении двух месяцев уже Минобрнауки должно принимать соответствующее решение, в частности по отзыву диссертации из диссовета. Потому что если будет проведено рассмотрение диссертации за пределами двухмесячного срока, то опять-таки любая из сторон может оспорить решение диссовета и в соответствии, как уже сказано, с нормативной базой, будет отменено любое решение диссовета, потому что оно будет проведено за пределами нормативного срока рассмотрения», — заявил он. По его словам, новый диссертационный совет по делу Мединского, скорее всего, будет определен 25 ноября на президиуме ВАК.

Один из инициаторов лишения Мединского ученой степени прокомментировал последнее решение ВАК

«Они пытаются кого-то обвинить в политическом давлении, а это образчик политического давления на действующую нормативно-правовую базу, на ВАК, на Министерство образования, я думаю, они знают, что есть эта нормативная база, но тем не менее они пытаются действовать политическими механизмами, — сказал Филиппов Life.ru. - Раз это всплывает и люди знают, что еженедельно такое, то это политический шантаж, давление на правительство». «Они требуют!.. Люди, которые фактически вначале призвали нарушить действующую базу, теперь пытаются обсуждать, вернуть диссертацию, — а какое они имеют моральное право, призвав нарушать действующее законодательство, ещё что-то требовать?» — цитирует Life.

«Никакого вмешательства в профессиональную экспертизу не было: была рекомендация главного ученого секретаря ВАК диссовету УрФУ рассматривать вопрос о названной диссертации в присутствии самого автора научной работы. Что вообще-то вполне естественно и нормально, - и перенести с этой целью заседание совета», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева. Обвинения в адрес ученого секретаря ВАК Николая Аристера она считает несправедливыми. «Аристер - профессионал, авторитет его в научном сообществе очень высок, а опыт работы в ВАКе огромен», - сказал она.

«Обсуждать идеи, тем более о переподчинении ВАКа, - это некорректно, есть Минобрнауки, где очень грамотный, мудрый и владеющий ситуацией министр образования. ВАК в случае с диссертацией Мединского действовал согласно закону», - считает пресс-секретарь министра.

«Также не совсем корректно даже самым уважаемым ученым, но специалистам в другой области научных знаний обвинять доктора исторических наук в лженауке. Звучит неубедительно», - добавила Казначеева.

В апреле эксперт «Диссернета», специалист по неолатинской литературе Ренессанса Иван Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский потребовали лишить Мединского степени доктора исторических наук, так как считают ненаучной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Министр 4 октября заявил, что рассматривает эту ситуацию как «донос в лучших традициях лысенковщины». 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) собрался, чтобы рассмотреть вопрос о диссертации Мединского, но перенес его рассмотрение по просьбе министра, от которого пришло соответствующее письмо на бланке министерства. 7 октября председатель ВАК Филиппов сообщил, что заявление отзывается из УрФУ, поскольку срок его рассмотрения истек 17 сентября.

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Комментарии  ()
kosta.orlov
13:56 28.10.2016
" На тыщу академиков и член-корреспондентов, На весь на образованный культурный легион Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, Вслух высказать, что думает здоровый миллион!"
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