Один из инициаторов лишения Мединского ученой степени прокомментировал последнее решение ВАК

Руководство Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки предпочитало до 4 октября не помнить, что срок рассмотрения заявления о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук истек 17 сентября. Это в эфире «Эха Москвы» отметил один из трех авторов этого заявления, эксперт «Диссернета», специалист по неолатинской литературе Ренессанса Иван Бабицкий. Он заявил, что не знал, когда истечет срок рассмотрения, который отсчитывается от момента направления дела в диссертационный совет, его в это «не посвящали» и он не мог знать до объявления, что срок истек. Он также отметил, что 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) собрался, чтобы рассмотреть этот вопрос, но перенес его рассмотрение по просьбе министра, от которого пришло соответствующее письмо на бланке министерства. В тот же день на совете было зачитано письмо из секретариата ВАК по этому же вопросу, в котором также не упоминалось о 17 сентября.

7 октября председатель ВАК Владимир Филиппов собщил, что заявление отзывается из УрФУ, поскольку срок его рассмотрения истек 17 сентября. Теперь, по его словам, ВАК снова будет определять, куда направит это дело, обратно в УрФУ или в другой диссовет. Сроки нового рассмотрения дела он также не назвал.

Бабицкий отметил, что представитель «Диссернета» Леонид Волков после 4 октября писал в соцсетях, что в Екатеринбурге ходят слухи о том, что уже составлено предварительное заключение диссовета не в пользу Мединского и что совет может вынести решение против министра. По словам Бабицкого, эти слухи широко разошлись, их активно обсуждали. После этого в ВАК вспомнили об истекшем сроке рассмотрения вопроса.

Он высказал мнение, что вокруг диссертации министра «происходит крайне грязная игра», и добавил, что ему обидно, что в эту игру включилось руководство ВАК.

Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский потребовали лишить Мединского степени доктора исторических наук, так как считают ненаучной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Министр 4 октября заявил, что рассматривает эту ситуацию как «донос в лучших традициях лысенковщины».