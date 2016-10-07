ВАК отозвала дело о лишении Мединского ученой степени из УрФУ

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении министра культура России Владимира Мединского ученой степени из диссертационного совета на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ВАК Владимира Филиппова. Теперь комиссия должна решить, в каком диссертационном совете будет рассмотрено заявление.

«Дело в том, что в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете», – пояснил Филиппов. Он отметил, что срок рассмотрения истек еще 17 сентября.

Диссертационный совет Уральского федерального университета 4 октября должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени. Однако заседание перенесли по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.