Песков считает, что Мединский в теме 28 героев-панфиловцев отстаивал историческую правду

Министр культуры Владимир Мединский в своих высказываниях о 28 героях-панфиловцах отстаивал историческую правду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранный. Очень много сейчас ссылаются в интернете, в общественном мнении на разные архивные документы и т. д., которые появлялись и сразу после войны, и позже в госархивах, достоверность которых до сих пор находится под вопросом, но все-таки исследования указывают на то, что история в том или ином виде с героями-панфиловцами действительно имела место», - сказал Песков.

Он отметил, что президент накануне вернулся из Астаны, где до сих пор живут родственники тех самых панфиловцев, которые хранят непосредственную память о тех событиях. «Это уже не документы сухие, а это конкретные люди с конкретной исторической родственной памятью», - заметил пресс-секретарь президента.

«Поэтому министр культуры так жарко и отстаивает историческую правду», - пояснил Песков.

Ранее министр культуры нелицеприятно отозвался о скептиках, которые ставят под сомнение историю о 28 героях-панфиловцах, поскольку она, по его словам, является символом подвига народа в Великой Отечественной войне.

«Было их 28, 30, 38, даже может 48 - из 130 - мы не знаем. И никто не знает и никогда не узнает. И это не имеет смысла узнавать. Поэтому их подвиг символичен и находится в той же череде подвигов, как 300 спартанцев», - заявил Мединский журналистам.

«Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, - это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться», - сказал министр.

Согласно расследованию Главной военной прокуратуры СССР, которое было проведено в 1948 г., история о подвиге 28 панфиловцев является вымыслом сотрудников газеты «Красная звезда». В боях погибло не 28, а более 100 человек 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Полк уничтожил 15 танков, хотя в заметке газеты говорилось, что погибшие герои-панфиловцы подорвали 18 боевых машин.