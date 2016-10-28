Российские академики поддержали требование лишить Мединского ученой степени

Российские академики, члены «Клуба 1 июля», поддержали требование лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на их заявление, они называют беспрецедентным вмешательство руководства Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в профессиональную экспертизу диссертации. Также они требуют вернуть диссертацию министра в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ), который уже изучал эту работу и из которого она была отозвана. Кроме этого они требуют отправить в отставку руководителей ВАК, «нанесших своими действиями серьезный ущерб его репутации».

«Клуб 1 июля» - неформальное объединение академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН, напоминает «Коммерсантъ». В него входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН. «Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих», - сказал изданию один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик. По его словам, «речь идет о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки».

В обращении академиков говорится, что кроме «многочисленных ошибок и несообразностей в тексте диссертации» «особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие «интересам России», право на определение которых он себе присваивает». Автора, по их словам, отличает презрение к историческим фактам и «готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах». По их словам, «работы, основанные на таких принципах, стоят за пределами науки, а если претендуют на название научных, то речь идет о лженауке», поскольку цель науки - поиск истины.