Умер клоун Олег Попов

Умер клоун Олег Попов. Это случилось внезапно, в Ростове, где артист был на гастролях, рассказал ТАСС гендиректор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов. По его словам, Попов «чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно». Директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный уточнил «РИА Новости», что Попов умер 2 ноября вечером.

«Солнечному клоуну» было 86 лет.

Иванов напомнил, что Попов в последнее время жил в Германии. «Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии», - добавил руководитель «Росгосцирка». Запашный выразил готовность организовать прощание в цирке на Вернадского