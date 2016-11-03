Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной-музыкантом по версии Forbes. Ежегодный рейтинг журнала опубликован 2 ноября. По подсчетам Forbes, за год Свифт заработала $170 млн. Ее успеху способствовал гастрольный тур «1989», который начался в мае 2015 г. и который принес певице в общей сложности более $250 млн. Также она заработала за счет продажи более 3 млн альбомов за отчетный период и за счет участия в рекламных кампаниях, в том числе брендов Keds, Apple и Diet Coke.

«Она растила аудиторию своих поклонников годами, и сейчас их интересы представлены на пересечении сразу многих сегментов рынка, – сказала Forbes эксперт в сфере шоу-бизнеса Fox Rothschild Лори Лэндю. – Именно эта способность нравиться и более молодым, и более возрастным, и тем, кто посерединке, делает из Тейлор надежного партнера и для промоутеров концертов, и для производителей брендов, которые хотят ассоциировать свою продукцию с ней и с аудиторией, которую она вырастила».

На втором месте в рейтинге – Адель с $80,5 млн. Большая часть ее доходов приходится на продажи альбомов, что отличает британскую певицу от многих суперзвезд.

На третьем месте – Мадонна с $76,5 млн, преимущественно за счет турне Rebel Heart, которое принесло ей всего $170 млн.

Рианна оказалась на 4-й строчке рейтинга с $75 млн, которые принесли ей радиохиты и рекламные контракты с Dior, Puma, Samsung и Stance.

На пятом месте – Бейонсе с $54 млн.

За ней следуют Кэти Перри с $41 млн дохода за минувший год, Дженнифер Лопес с $39,5 млн, Бритни Спирс с $30,5 млн, Шанайя Твейн с $27,5 млн и Селин Дион с $27 млн.