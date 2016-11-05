Джейви Айяла отправил в нокаут Харитонова на 16-й секунде боя в Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джейви Айяла нокаутировал российского спортсмена Сергея Харитонова на 16-й секунде поединка организации Bellator, организованного в рамках турнира Bellator-163 в Анкасвилле.

28-летний американский боец провел уже 15 поединков Bellator. Он одержал 10 побед, в пяти из которых отправив соперника в нокаут. Пять боев он проиграл.

36-летний российский боец Харитонов ранее побеждал в поединках с Фабрисио Вердумом, Андреем Орловским и Алистаром Оверимом. Он является полуфиналистом Гран-при организаций Pride и Strikeforce. Поражение от американского бойца стало шестым для Харитонова в 29 поединках, которые проводились по смешанным единоборствам.