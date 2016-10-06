Детский омбудсмен Кузнецова запросила о детских боях коллегу из Чечни

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверит информацию о соревновании среди детей по рукопашному бою в Грозном, сообщили в ее пресс-службе. «Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев - системное явление и как оно отражается на здоровье детей», - заявила Кузнецова.

Кузнецова «запросила соответствующую информацию у уполномоченного по правам ребенка в Чеченской республике». «Здоровье и безопасность детей - прежде всего», - заявила она.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что трансляция по телевидению боев без правил среди малолетних детей, в ходе которых один из участников был отправлен в нокаут, является поводом для надзорных органов обратить внимание на этот вопрос.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя результаты турнира в Instagram, рассказал, что его десятилетний сын Ахмад за 14 секунд нокаутировал Дамира Шевхужева из Сочи и стал чемпионом международного турнира. На видео, которое глава Чечни выложил в сеть, дети выступают без шлемов и защитных футболок. В категории до 27 кг 9-летний Зелимхан Кадыров по прозвищу Пантера одержал победу над Даниилом Шалаком решением судей, напоминает «Чемпионат», а в категории до 35 кг 8-летний Адам «Лев» Кадыров победил Давида Халатова - также судейским решением.