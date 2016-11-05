Джеки Чан откроет Фестиваль китайского кино в Москве

Актер Джеки Чан откроет Фестиваль китайского кино в России, передает «Интерфакс».

«Фестиваль пройдет с 8 по 27 ноября в Москве и Ростове-на-Дону. Торжественная церемония открытия пройдет в Москве в 16.00 в кинотеатре "Космос". Откроет просмотр фильм режиссера Ренни Харлина "По следу", - уточнили в пресс-службе продюсерского центра "Кинофест".

В программу фестиваля включены семь современных художественных лент.

Показы фильмов в Москве пройдут с 9 по 14 ноября в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой" и с 21 по 27 ноября в "Иллюзионе".