Памятник Жеглову и Шарапову открыли у здания полицейского главка в Москве

Памятник героям советского многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову установили возле входа в главное здание московской полиции на Петровке, 38, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

На церемонии открытия памятника присутствовали создатель скульптуры Александр Рукавишников, руководство ГУ МВД России по Москве, а также ветераны полиции.

«Эти герои - символ Московского уголовного розыска. Они наделены такими качествами, как мужество, патриотизм, верность долгу, принципиальность и честность», - заявил председатель совета ветеранов МУРа, генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов.

На торжественном мероприятии также присутствовали начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и председатель cовета ветеранов московской полиции Виктор Антонов.