Шараповой вернут статус посла доброй воли ООН

Российской спортсменке Марии Шараповой вернут статус посла доброй воли ООН. Это произойдет после того, как закончится срок ее дисквалификации в апреле 2016 г. Об этом пишет The Guardian.

«Мария Шарапова сможет вернуться в свой любимый спорт раньше, чем ожидалось, и мы восстановим ее в качестве посла доброй воли, как только истечет дисквалификация в апреле 2017 г.», - заявил представитель ООН.

Теннисистка принимала участие в программе ООН по борьбе с нищетой и неравенством на протяжении 9 лет. Однако в марте ООН прекратила отношения со спортсменкой, так как она призналась в употреблении мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на 2 года, позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации до 15 месяцев. Шарапова начнет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 г.