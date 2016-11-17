Клод Моне установил новый рекорд на аукционе

Картина Клода Моне «Стог сена» (Meule) 1891 г. была продана 16 ноября на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $81,4 млн, сообщает Bloomberg. Перед торгами ее стоимость оценили в $45 млн. Купил картину анонимный коллекционер из США. Торги продолжались 14 минут.

Для работ Моне $81,4 млн – рекордная сумма, отмечает ВВС. Предыдущий рекорд составил $80 млн.

«Стог сена» был создан в серии из двух с половиной десятков подобных пейзажей, которые Моне написал в начале 1890-х гг. 19 работ из серии находятся в коллекциях государственных музеев. Проданная в среду работа до этого продавалась с молотка в 1999 г., тогда за нее дали $11,9 млн. После этого она еще раз сменила владельца в 2002 г., уже в частном порядке.