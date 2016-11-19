«Уфа» обыграла «Анжи» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Уфа» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Матч проходил в Махачкале и завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол забил полузащитник Ондржей Ванек на 63-й минуте матча.

На данном этапе «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата, «Анжи» расположился на 10-й строчке.

В следующем туре «Уфа» 26 ноября на домашней арене сыграет с «Оренбургом», а «Анжи» в этот же день в гостях встретится с «Ростовом».