МОК лишил медалей еще двоих россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских тяжелоатлетов Андрея Деманова, Александра Иванова, Наталью Заболотную и легкоатлетку Юлию Зарипову и аннулировал их результаты с Олимпийских игр-2012 после перепроверки допинг-проб, говорится в пресс-релизе МОК. Из них двое лишены олимпийских медалей. «Медаль, значок медалиста и диплом отзываются и подлежат возврату», - пишет МОК.

В июле Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что допинг-пробы российских тяжелоатлетов Деманова, Заболотной, Иванова и Светланы Царукаевой с Олимпийских игр-2012 дали положительный результат по итогам второй волны перепроверок допинг-проб с Игр 2008 и 2012 гг. В пробах Деманова, Заболотной и Зариповой был найден туринабол, в пробе Иванова - туринабол и тамоксифен.

Иванов на ОИ-2012 завоевал серебро в категории до 94 кг, Деманов в ней же занял четвертое место. Заболотная в категории до 75 кг стала серебряной медалисткой Игр-2012. Барьеристка Зарипова в январе 2015 г. была лишена российским антидопинговым агентством РУСАДА золота ОИ в Лондоне.

МОК также лишил медалей Олимпийских игр в Лондоне тяжелоатлетов Анатолия Кырыку, Кристину Йову (оба - Молдавия), Ирину Кулешу (Белоруссия) и Рипсиме Хуршудян (Армения) после перепроверки их допинг-проб, сообщается на сайте организации. Йову (до 53 кг), Кырыку (до 84 кг), Кулеша (до 75 кг) и Хуршудян (свыше 75 кг) завоевали в Лондоне бронзовые награды в своих весовых категориях. В пробах Йову и Кырыку был обнаружен туринабол, у Кулеши и Хуршужян – туринабол и станозолол.

Также после перепроверки допинг-проб МОК аннулировал результаты на Играх-2012 украинского метателя молота Александра Дрыголя (34-е место), грузинского тяжелоатлета Рауля Цирекидзе (9), украинской прыгуньи в длину Маргариты Твердохлеб (26) и казахстанского тяжелоатлета Алмаса Утешова (7).

Дальнейшие санкции в отношении данных атлетов должны принять соответствующие международные федерации.