Малайзия откажется от проведения этапов «Формулы-1» из-за низкой посещаемости

Власти Малайзии решили отказаться от проведения Гран-при чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» в 2018 г. Проведение гонки было запланировано на трассе «Сепанг», пишут местные СМИ.

Основная причина такого решения связана с экономической ситуацией в стране и отсутствием прибыли от проведения гонки. Контракт был заключен до 2018 г. включительно, но власти решили не продлевать его.

«Текущий контракт рассчитан на три года - с 2016 по 2018-й, и как только он закончится, «Формулы 1» больше не будет в Малайзии. Посещаемость этапа снижается, а мы тратим 300 миллионов ринггитов в год ($68 млн) на его проведение», - пояснил министр культуры и туризма Малайзии Мохамед Сери Назри Абдуль Азиз.