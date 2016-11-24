Бессменный ведущий КВН награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Президент Владимир Путин своим указом наградил ведущего телешоу КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Как сообщает «Интерфакс», указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что шоумен награжден «за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность».

24 ноября Александру Маслякову исполнилось 75 лет.

В этот день его поздравили и президент, и премьер-министр Дмитрий Медведев, отмечает ТАСС.

В поздравительной телеграмме Путин отметил «талант, увлеченность делом и неиссякаемую энергию» юбиляра, а КВН он назвал «одним из самых ярких проектов отечественного телевидения с замечательной историей и традициями» и «целым направлением в молодежном движении нашей страны, других государств».

Медведев отметил, что «многие известные артисты, режиссеры, шоумены, сатирики начинали как кавээнщики и своей популярностью обязаны не только этому оригинальному проекту, но и лично» Маслякову. Премьер отметил высокий профессионализм телеведущего и блистательное владение мастерством импровизации.

В интервью ТАСС Масляков отметил, что современный КВН отличается от игры первых годов ее существования «разностью политики». Сейчас политики стало меньше, потому что «политика отпустила руку с нашего горла, мы зажили и заговорили о том, что нам было интереснее», отметил он.

«Я не хочу давать оценок политической ситуации. Но и сейчас кавээнщики не обходят политику стороной. Просто надо найти точную формулировку и ничего не делать в лоб. Не кричать "долой", а пошутить на эту тему. Поскольку это Клуб веселых и находчивых», - объяснил Масляков.

Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 г. в Свердловске. В 1964 г. он окончил Московский институт инженеров транспорта, в 1968 г. - Высшие курсы работников телевидения, напоминает ТАСС. На телевидении он работает с 1964 г., там он вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!», «Адреса молодых», вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве.

Масляков также является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения «АМиК».

В 2002 г. он был удостоен высшей награды Академии Российского телевидения «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие отечественного телевидения». В 2006 г. он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2011 г. от президента Дмитрия Медведева - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2015 г. президент РФ Владимир Путин наградил Маслякова орденом Александра Невского.