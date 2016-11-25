Карлсену вдвое уменьшили штраф за уход с пресс-конференции после поражения от Карякина

Апелляционный комитет удовлетворил просьбу действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена и уменьшил штраф за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую корону против россиянина Сергея Карякина с 10% от призовых до 5%. Об этом сообщает портал chess.com со ссылкой на пресс-атташе Международной шахматной федерации (FIDE) Анастасию Карлович.

После восьмой партии матча за мировую шахматную корону, которая завершилась победой Карякина, Карлсен пришел на пресс-конференцию и сначала выразил готовность отвечать на вопросы, но через 2 минуты сказал, что не будет ждать Карякина, встал и быстро ушел. В результате россиянин один отвечал на вопросы журналистов.

Согласно регламенту, Карлсен за уход с пресс-конференции должен получить штраф в размере 10% от призовых за матч. В четверг норвежец сообщил, что подал апелляцию на наказание.

По информации Сhess.com, половина выплаченного штрафа будет направлена FIDE, а другая половина - коммерческому партнеру федерации, компании «Агон», которая является организатором турнира. В итоге каждой организации достанется по 2,5% от призового фонда турнира. Общий призовой фонд матча составляет $1 млн. Победитель получит 60%, проигравший — 40%. Соответственно, в случае победы Карлсен заплатит штраф $30 000, в случае поражения - $20 000. Еще 3000 евро шахматист уже уплатил за подачу апелляции на наказание.