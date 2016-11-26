«Локомотив» и «Урал» сыграли вничью в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота «Урала» забил защитник Неманья Пейчинович на 86-й минуте матча. Голом в составе екатеринбургской команды отличился полузащитник Артем Фидлер на 90-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, «Урал» – на 13-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 30 ноября примет у себя томскую «Томь», а «Урал» в этот же день тоже на своем поле сыграет с «Ростовом».