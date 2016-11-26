«Амкар» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0

Пермский футбольный клуб «Амкар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил нападающий Станислав Прокофьев на 7-й минуте матча.

На данном этапе «Амкар» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, «Арсенал» находится на 15-м месте.

В следующем туре «Амкар» 30 ноября на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Арсенал» в этот же день тоже в гостях встретится с казанским «Рубином».