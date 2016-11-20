«Спартак» обыграл «Амкар» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл пермский «Амкар» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в ворота пермской команды забил центральный полузащитник и капитан Денис Глушаков на 90-й минуте матча.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Амкар» расположился на 7-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 26 ноября в гостях сыграет с грозненским «Тереком», а «Амкар» в этот же день примет у себя тульский «Арсенал».