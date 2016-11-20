«Краснодар» обыграл «Урал» со счетом 3:0

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота уральской команды забили полузащитники Юрий Газинский на 66-й минуте матча и Жоазиньо на 74-й и нападающий Федор Смолов на 71-й минуте.

На данном этапе «Краснодар» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, «Урал» расположился на 13-м месте.

В следующем туре «Краснодар» 25 ноября примет санкт-петербургский «Зенит», а «Урал» в этот же день в гостях сыграет с московским «Локомотивом».