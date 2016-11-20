Поединок российского и грузинского борцов завершился массовой дракой

Бой российского борца греко-римского стиля Имиля Шарафетдинова с соперником из Грузии Зурабом Датунашвили на Кубке европейских наций завершился массовой дракой.

В конце поединка грузинский борец ударил Шарафетдинова по лицу, спровоцировав конфликт. Российский борец ответил на агрессивные действия соперника. После этого на ковер выбежали болельщики и тренеры, завязалась драка.

Кубок европейских наций проходил в Румынии. Сборная России выиграла турнир, победив в финале национальную команду Украины.