Путин назвал проблемы со строительством стадиона в Петербурге «очень печальной историей»

Президент России Владимир Путин назвал проблемы строительства стадиона в Санкт-Петербурге «очень печальной историей» и заверил на встрече президента FIFA Джанни Инфантино, что все недочеты будут устранены до конца года.

«Это очень такая печальная история», - заявил он, отметив, что это еще не самый большой долгострой в мировой спортивной истории. Путин сказал, что российской стороне известны замечания FIFA по стадиону и заверил, что все обещают исправить к концу года.

Путин подчеркнул, что строительство стадионов, на которых планируется провести матчи Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, будут построены в срок.

Путин заверил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций 2017 г. стал большим праздником. Президент выразил сожаление, что не сможет присутствовать на жеребьевке к этому соревнованию.

Инфантино приехал в Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций - 2017, которая пройдет 26 ноября в Казани.

Ранее «Ведомости» писали, что выкатное поле футбольного стадиона, который строится на Крестовском острове к ЧМ-2018, не устроило экспертов FIFA. Об этом газете рассказал источник в международной федерации. Газон хорошего качества, но во время игры на нем возникает вибрация, задача городской администрации – устранить эту проблему, говорит собеседник «Ведомостей».

Стоимость проекта – около 42 млрд руб. По последнему плану строительство стадиона должно завершиться в декабре 2016 г., Петербург – столица Кубка конфедераций, матчи которого пройдут в июне – июле 2017 г.

Строящийся в Петербурге стадион – единственное в России спортивное сооружение, оснащенное одновременно раздвижной крышей и выкатным полем, благодаря которым оно может трансформироваться в площадку для разных событий, сказано на сайте арены. Больше нигде в мире нет сооружения такого размера с раздвижной крышей и выкатным полем, говорил ранее гендиректор консалтинговой компании Arena Com Томас Спек.

«По Петербургу есть беспокойство, паники нет, – говорил в интервью «Ведомостям» в августе этого года гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. – Пока мы верим городу: есть письменные заверения от губернатора, что стадион будет готов к декабрю».